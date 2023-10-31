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Более 900 млн тенге субсидий не заплатили автобусным перевозчикам в Усть-Каменогорске

Автобусным перевозчикам Усть-Каменогорска не заплатили 900 млн тенге субсидий Фото: Zakon.kz
Предпринимателям, которые обслуживают социально значимые автобусные маршруты в Усть-Каменогорске, местные власти не выплатили более 900 млн тенге субсидий. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 31 октября в пресс-службе прокуратуры ВКО, городской отдел ЖКХ Усть-Каменогорска должен был субсидировать восьми автобусным перевозчикам убытки, связанные с обслуживанием социально значимых маршрутов. Но чиновники свою часть договоров не выполнили, хотя получили отчеты о выполненных работах вовремя.

Прокуратура Усть-Каменогорска потребовала устранить нарушения. После вмешательства надзорного органа перевозчикам заплатили более 700 млн тенге. Оставшуюся сумму отдел ЖКХ должен перечислить позже, в городской прокуратуре намерены это проконтролировать.

Автобусные перевозчики Казахстана жалуются на проблемы с получением субсидий, и это касается не только Усть-Каменогорска. Например, в Уральске за последние шесть лет субсидии пассажирским перевозчикам выросли почти в 150 раз, но все равно не покрывают текущие затраты.

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