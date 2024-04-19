Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске

В Восточном Казахстане в Усть-Каменогорске из офиса украли 94 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ДП ВКО рассказали, что сообщение о краже поступило в полицию Усть-Каменогорска 5 апреля.

"Потерпевшие пояснили, что из офиса неизвестные, взломав сейф, украли 94 млн тенге. Установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города", – сообщили 19 апреля в полиции.

Спустя несколько дней полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых, 45 и 38 лет.

Фото: ДП ВКО

"Они арестованы. Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания. Проводятся дальнейшие следственные действия", – добавили в полиции.

Другую необычную кражу раскрыли полицейские в Шымкенте. 12 апреля сообщалось, что подозреваемые на руках унесли чужой скутер.