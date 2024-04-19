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Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске

Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:11 Фото: ДП ВКО
В Восточном Казахстане в Усть-Каменогорске из офиса украли 94 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ДП ВКО рассказали, что сообщение о краже поступило в полицию Усть-Каменогорска 5 апреля.

"Потерпевшие пояснили, что из офиса неизвестные, взломав сейф, украли 94 млн тенге. Установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города", – сообщили 19 апреля в полиции.

Спустя несколько дней полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых, 45 и 38 лет.

Украли 94 млн тенге и скрылись на лодке, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:11

Фото: ДП ВКО

"Они арестованы. Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания. Проводятся дальнейшие следственные действия", – добавили в полиции.

Другую необычную кражу раскрыли полицейские в Шымкенте. 12 апреля сообщалось, что подозреваемые на руках унесли чужой скутер.

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