Тонущего в реке мужчину спасли полицейские в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина, пытаясь спасти жеребенка, едва не утонул в реке, сообщает Zakon.kz.

В полиции 15 апреля рассказали, что инспекторы батальона патрульной полиции Даулет Сагинбаев и Нургали Сапархан спасли молодого человека. Они дежурили на 155-130 км трассы Сарыагаш – Жетысай – Жибек Жолы. Сотрудники заметили на дороге людей, которые просили о помощи. Оказалось, что в реке тонул мужчина.

"Даулет Сагинбаев прыгнул в воду и подплыл к мужчине. Затем Нургали Сапархан помог коллеге и они месте вытащили пострадавшего на берег", – говорится в сообщении.

Оказалось, что житель Мактааральского района пас скот и заметил, что жеребенок упал в реку. Он вошел в воду, чтобы спасти животное, однако не смог выбраться. Благодаря слаженным действиям полицейских, спасенный мужчина не нуждался в медицинской помощи.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Петропавловске полицейские спасли пожилого охранника, оказавшегося в зоне затопления.

