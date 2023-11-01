Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В трех городах ожидается повышенное загрязнение воздуха

В трех городах ожидается повышенное загрязнение воздуха Фото: pixabay
Высокое содержание вредных примесей в воздухе прогнозируют синоптики в трех городах страны в среду, 1 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В первый день ноября, по прогнозам специалистов, в Алматы, Шымкенте и Атырау будет высокое содержание вредных веществ в воздухе. Это обусловлено неблагоприятными метеорологическими условиями.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики Казгидромета рассказали о погоде на предстоящий месяц для жителей всех регионов страны.

Читайте также

В Экибастузе к теплоснабжению не подключили 20 многоэтажек
В Экибастузе к теплоснабжению не подключили 20 многоэтажек
Тонущую пенсионерку спасли школьники в Туркестанской области
Тонущую пенсионерку спасли школьники в Туркестанской области
граница
На казахстанско-российской границе образовались очереди из фур
Мария Мельникова
Казгидромет Алматы Атырау Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва прервала молчание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления