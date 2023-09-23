Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана Фото: Zakon.kz
В субботу, 23 сентября, в трех городах страны синоптики Казгидромета обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Алматы, Атырау и Актобе жителей ожидают неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали прогноз погоды на субботу, 23 сентября. По данным специалистов, в Астане и 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

сдача крови
Сотрудники "Байтерека" сдали около 30 литров крови в рамках традиционного Дня донора
Мария Мельникова
Актобе Алматы Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
цветы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления