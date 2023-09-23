Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

В субботу, 23 сентября, в трех городах страны синоптики Казгидромета обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Алматы, Атырау и Актобе жителей ожидают неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали прогноз погоды на субботу, 23 сентября. По данным специалистов, в Астане и 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение.