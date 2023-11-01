В Экибастузе к теплоснабжению не подключили 20 многоэтажек

Прошел месяц, как в дома экибастузцев дали тепло. Между тем, в 20 многоквартирных домах его подали еще не полностью, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации Хабар 24, причина, как оказалось, не в подаче теплоносителя, а в технической готовности самих домов к отопительному сезону.

4 года назад в доме Борангуль Муфтаховой были счастливы новой квартире. Но в первую же зиму многодетная семья ощутила все прелести северной зимы. Новостройка не выдержала морозов, а обогреватели едва спасали от холода.

"1 октября дали тепло, но у нас до сих пор нет отопления. Вот в холодном доме сидим, в однокомнатной квартире. Везде сырость у нас. Маленький ребенок дома. Вот обогреватели включаем. Два обогревателя стоят в зале". Борангуль Муфтахова, жительница Экибастуза

В акимате Экибастуза сообщили, что в подобной ситуации сейчас находятся 20 многоэтажных домов. По каждому из них работает специальная комиссия.

"Жители самостоятельно обслуживают свой жилой дом и, соответственно, в неполном объеме выполняют необходимые мероприятия. Буквально, сегодня мы выезжали на жилой дом по улице Энергетиков, 99, где было выявлено, что была закрыта задвижка на обратном трубопроводе теплоснабжения, а также была выявлена не согласованно установленная врезка в водонагреватель, что нарушало гидравлический режим в жилом доме в целом". Ануарбек Аманов, заместитель акима Экибастуза

Власти города отмечают, готовиться к отопительному сезону жителям города нужно заблаговременно.

30 сентября 2023 года сообщалось, что в Экибастузе завершили подготовку к отопительному сезону.

Материал по теме Когда начнется отопительный сезон в Казахстане: график по регионам

Ранее в Комитете по регулированию естественных монополий решили казахстанцам напомнили о том, как можно сэкономить на отоплении.