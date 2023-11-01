"Нас ждут трудные времена": блогер из Актау высказался о водных ресурсах
Ролик Сарсенбаев опубликовал 31 октября 2023 года на странице в Instagram.
Он отмечает, что последние 5 лет для основной реки Западного Казахстана стали тяжелым временем.
"Река стремительно мелеет, по всей протяженности реки начали образовываться целые острова, а в некоторых ее участках река настолько обмелела, что можно пройти пешком…"Азамат Сарсенбаев
Также блогер уточняет, что сам Уральск из-за обмеления реки ежегодно страдает от дефицита воды: водозаборные сооружения вынуждены модернизировать свое оборудование для стабильной работы.
"Воды северного Каспийского моря, которые питаются именно из реки Жайык, отошли от берегов на десятки километров… Нас ждут трудные времена, связанные с водными ресурсами, если не возьмемся за ум".Азамат Сарсенбаев
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Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.
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