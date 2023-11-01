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"Нас ждут трудные времена": блогер из Актау высказался о водных ресурсах

"Нас ждут трудные времена": блогер из Актау высказался о водных ресурсах Фото: pixabay
Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев отправился в путешествие и опубликовал видео с берега реки Жайык (Урал) в пригороде Уральска. Общественник в соцсетях часто затрагивает тему обмеления Каспийского моря. На этот раз он также призвал задуматься, сообщает Zakon.kz.

Ролик Сарсенбаев опубликовал 31 октября 2023 года на странице в Instagram.

Он отмечает, что последние 5 лет для основной реки Западного Казахстана стали тяжелым временем.

"Река стремительно мелеет, по всей протяженности реки начали образовываться целые острова, а в некоторых ее участках река настолько обмелела, что можно пройти пешком…"Азамат Сарсенбаев

Также блогер уточняет, что сам Уральск из-за обмеления реки ежегодно страдает от дефицита воды: водозаборные сооружения вынуждены модернизировать свое оборудование для стабильной работы.

"Воды северного Каспийского моря, которые питаются именно из реки Жайык, отошли от берегов на десятки километров… Нас ждут трудные времена, связанные с водными ресурсами, если не возьмемся за ум".Азамат Сарсенбаев

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30 октября 2023 года стало известно о создании нового института в Казахстане. Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет исследовать экологические проблемы моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей, рыб и др.

Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.

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По данным специалистов, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

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