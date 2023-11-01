Опубликованы новые данные по численности казахстанцев

Численность населения Казахстана приближается к отметке в 20 миллионов. Бюро национальной статистики опубликовало новые данные по численности населения страны по состоянию на 1 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным, численность на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека.

Отмечено, что из них:

горожане – 12 387 957 человек;

сельские жители – 7 580 007 человек.

"Численность населения – число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", – уточнили в Бюро.

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

Также сказано, что с начала года прирост населения составил 1,02% или 201,1 тыс. человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в:

Астане – на 4,06%;

Алматы – на 2,28%;

Мангистауской области – на 1,94%.

"С учетом темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года". Бюро национальной статистики РК

Ранее сообщалось, что за 12 лет население страны выросло на 20%.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек.

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Тогда он поручил превратить текущие демографические тенденции в преимущества.