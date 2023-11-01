92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге
В полиции рассказали, что
мошенники действовали по классической схеме. Они позвонили пенсионерке, шокировав
ее заявлением о том, что ее внучка пострадала в результате ДТП.
"Женщина немедленно передала пакет курьеру с полутора миллионами тенге", – отмечается в сообщении полиции.
Украденные 1,5 млн тенге помогли вернуть пенсионерке полицейские. Подозреваемые задержаны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
"Полицейские с помощью камер наружного наблюдения установили автомобиль, на котором передвигался дроппер. В дальнейшем выяснили, что деньги передали в областном центре – Костанае. В этот же день двое молодых людей были задержаны, деньги вернули пенсионерке. К тому времени они успели потратить 200 тысяч. Один из них неоднократно привлекался за такие действия", – рассказал сотрудник криминальной полиции Мадьяр Тажин.
В полиции призвали казахстанцев никогда не следовать телефонным указаниях неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.
26 октября 85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 млн тенге в Уральске. Преступник проник в квартиру жертвы, несколько раз ударил ее по голове и похитил деньги.