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92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге

92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенникам и лишилась 1,5 млн тенге Фото: zakon.kz
Проживающая в Рудном 92-летняя пенсионерка поверила телефонным мошенникам и отдала им 1,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что мошенники действовали по классической схеме. Они позвонили пенсионерке, шокировав ее заявлением о том, что ее внучка пострадала в результате ДТП.

"Женщина немедленно передала пакет курьеру с полутора миллионами тенге", – отмечается в сообщении полиции.

Украденные 1,5 млн тенге помогли вернуть пенсионерке полицейские. Подозреваемые задержаны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Полицейские с помощью камер наружного наблюдения установили автомобиль, на котором передвигался дроппер. В дальнейшем выяснили, что деньги передали в областном центре – Костанае. В этот же день двое молодых людей были задержаны, деньги вернули пенсионерке. К тому времени они успели потратить 200 тысяч. Один из них неоднократно привлекался за такие действия", – рассказал сотрудник криминальной полиции Мадьяр Тажин.

В полиции призвали казахстанцев никогда не следовать телефонным указаниях неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.

26 октября 85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 млн тенге в Уральске. Преступник проник в квартиру жертвы, несколько раз ударил ее по голове и похитил деньги. 

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