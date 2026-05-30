#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Отдала 185 млн тенге и золото: телефонный разговор обернулся для пенсионерки катастрофой

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 21:35 Фото: Zakon.kz
В Москве 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 37 млн рублей (185 млн тенге) и все свои ювелирные украшения. Афера, длившаяся почти три месяца, началась с банального телефонного звонка, передает Zakon.kz.

Как сообщает 30 мая 2026 года телеканал "Рен-ТВ", 72-летней женщине позвонил якобы сотрудник управляющей компании и рассказал о грядущей замене ключей от домофона.

Пенсионерка подтвердила согласие и назвала личную информацию, после чего с ней связался лжесотрудник банковского надзора и запугал утечкой данных.

"Злоумышленники посоветовали москвичке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги", – рассказали детали инцидента в пресс-служба прокуратуры Москвы.

Опасаясь потерять доступ к счетам, женщина сняла все накопления в размере 37 млн рублей (185 млн тенге) и передала курьерам, взамен получив поддельные уведомления об открытии новых счетов на свое имя.

Когда пенсионерка отдала все деньги, мошенники убедили ее передать курьеру все ювелирные изделия для "проверки в следственных органах". Мошенники выманивали деньги и ценности пенсионерки в течение почти трех месяцев.

Ранее сообщалось, что казахстанец месяцами добровольно содержал мошенника и потерял 15 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенникам и лишилась 1,5 млн тенге
23:40, 01 ноября 2023
92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
23:18, 16 мая 2026
Мошенники выманили у пенсионерки почти миллиард тенге и золотые слитки
Мошенничество в Казахстане
06:33, 28 марта 2026
Пенсионерка отдала мошенникам 20 млн тенге и продала квартиру в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зейнолла Идрисов завоевал серебро на Кубке вызова в Словении
22:11, Сегодня
Гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал "серебро" на Кубке вызова в Словении
sportarena.kz
21:50, Сегодня
Рико Верхувен настаивает на повторном бое с Александром Усиком
Анна Данилина вышла в четвертьфинал &quot;Ролан Гаррос&quot; в миксте
21:23, Сегодня
Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в миксте
&quot;Сразу позвонил родителям&quot;: Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
20:42, Сегодня
"Позвонил родителям": Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: