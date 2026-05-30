Отдала 185 млн тенге и золото: телефонный разговор обернулся для пенсионерки катастрофой
Как сообщает 30 мая 2026 года телеканал "Рен-ТВ", 72-летней женщине позвонил якобы сотрудник управляющей компании и рассказал о грядущей замене ключей от домофона.
Пенсионерка подтвердила согласие и назвала личную информацию, после чего с ней связался лжесотрудник банковского надзора и запугал утечкой данных.
"Злоумышленники посоветовали москвичке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги", – рассказали детали инцидента в пресс-служба прокуратуры Москвы.
Опасаясь потерять доступ к счетам, женщина сняла все накопления в размере 37 млн рублей (185 млн тенге) и передала курьерам, взамен получив поддельные уведомления об открытии новых счетов на свое имя.
Когда пенсионерка отдала все деньги, мошенники убедили ее передать курьеру все ювелирные изделия для "проверки в следственных органах". Мошенники выманивали деньги и ценности пенсионерки в течение почти трех месяцев.
