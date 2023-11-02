Для релаксации и коррекции: массажное кресло за 900 тысяч тенге купят полицейским ЗКО

Лот на покупку массажного кресла стоимостью чуть менее миллиона тенге объявили полицейские Западно-Казахстанской области. Устройство необходимо для релаксации и коррекции психического состояния сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, массажное кресло, которое установят в кабинете психолога, планируют купить по распоряжению Министерства внутренних дел.

Устройство необходимо "для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников". Массажное кресло будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач", передает Мой город.

Как отмечает издание, стоимость лота составляет 891 694 тенге. За такую сумму кресло для улучшения самочувствия полицейских имеет восемь программ массажа: воздушно-компрессионный, надавливающий, постукивающий, разминающий и растягивающий. Аналогичные аппараты уже есть в нескольких департаментах полиции в разных регионах Казахстана.

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