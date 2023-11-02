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Что могут запретить незастрахованным в ОСМС казахстанцам

Что могут запретить незастрахованным в ОСМС казахстанцам Фото: pixabay
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 2 ноября рассказал, получение каких еще услуг предлагается ограничить для незастрахованных в системе медицинского страхования казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев подчеркнул, что есть предложение ограничить выдачу прав и права на ношение оружия для незастрахованных граждан.

"Я хотел бы отметить, что это предложение, которое еще обсуждается с госорганами, общественностью, депутатами. Данное предложение было сделано на основании анализа международного опыта. Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды, та же Россия, имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеется ответственность гражданина, в том числе финансовая, то есть штрафы, если человек не застрахован, либо ограничивается получение тех или иных услуг, в том числе государственных, например, вождение. В целом, рассматриваются вопросы кроме обязательного получения водительских прав, права на ношение оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, непосредственно связанные со здоровьем населения, в том числе на медуслуги", – сказал вице-министр. 

Однако он не стал говорить, о каких именно медуслугах идет речь.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Предлагаю в целом дождаться, когда продумают этот вопрос, конкретные услуги пока еще в обсуждении. Получение медуслуг, в том числе получение определенных справок. Эти вопросы только обсуждаются. Вопросы стоят по получению определенных справок. Разные справки. Мы не скрываем, мы обсуждаем. По результатам обсуждения более детально, думаю, мы вам еще скажем", – заверил вице-министр. 

9 октября министр здравоохранения Ажар Гиният предложила ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия. Тогда же она отметила, что на сегодня не застрахованы еще более 3,3 млн человек.

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