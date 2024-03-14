Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минздрав отказался ограничивать в правах незастрахованных казахстанцев

Минздрав отказался ограничивать в правах незастрахованных казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:49 Фото: pxhere
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената 14 марта 2024 года рассказал, насколько актуально предложение не выдавать права на вождение авто незастрахованным казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, остаются ли в силе планы ввести ограничение на получение некоторых госуслуг для незастрахованных граждан. Речь тогда шла о выдаче прав на вождение и разрешение на ношения оружия. 

"Сейчас на повестке дня данный вопрос не стоит. На данный момент мы рассматриваем другие механизмы вовлечения людей в систему медицинского страхования, в том числе, через акиматы, в первую очередь, те категории населения, которые наиболее социально уязвимые", – сказал Тимур Султангазиев.

По его словам, отказ от введения такой нормы не связан с ажиотажем вокруг ее.

"Сейчас у нас другие приоритеты, другие механизмы", – заявил вице-министр.

17 января 2024 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният говорила о возможности введения таких ограничений. 

Читайте также

Нападение на медработников: силовики Казахстана не поддержали предложение об ужесточении ответственности
Нападение на медработников: силовики Казахстана не поддержали предложение об ужесточении ответственности
Казахстан, Минздрав, красота
В каких случаях Минздрав может проверить бьюти-салоны
Ураганный ветер обрушится на Алматинскую область
Ураганный ветер обрушится на Алматинскую область
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: