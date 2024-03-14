Минздрав отказался ограничивать в правах незастрахованных казахстанцев

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената 14 марта 2024 года рассказал, насколько актуально предложение не выдавать права на вождение авто незастрахованным казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, остаются ли в силе планы ввести ограничение на получение некоторых госуслуг для незастрахованных граждан. Речь тогда шла о выдаче прав на вождение и разрешение на ношения оружия.

"Сейчас на повестке дня данный вопрос не стоит. На данный момент мы рассматриваем другие механизмы вовлечения людей в систему медицинского страхования, в том числе, через акиматы, в первую очередь, те категории населения, которые наиболее социально уязвимые", – сказал Тимур Султангазиев.

По его словам, отказ от введения такой нормы не связан с ажиотажем вокруг ее.

"Сейчас у нас другие приоритеты, другие механизмы", – заявил вице-министр.

17 января 2024 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният говорила о возможности введения таких ограничений.