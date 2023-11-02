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Интервью Лакшми Миттала о трагедии на шахте АМТ в Казахстане оказалось фейком

Фейковое интервью Лакшми Миттала о трагедии на шахте АМТ опровергли в Казахстане Фото: akorda.kz
В Казнете распространяют "фрагменты интервью", которое якобы дал журналистам главный инвестор АМТ Лакшми Миттал в связи с трагедией на шахте им. Костенко. На самом деле это фейк, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает StopFake.kz, в соцсетях и мессенджерах казахстанцы распространяют текст под заголовком "Откровения Миттала". Это якобы фрагмент беседы индийского бизнесмена Лакшми Миттала с журналистами после взрыва на шахте "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

В этом тексте Лакшми Миттал якобы утверждает, что "совесть его чиста", шахты "прекрасно оборудованы", а рабочие АМТ в Казахстане "получают достойную зарплату".

В пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау" эту рассылку опровергли и сообщили, что распространяемое "интервью" не соответствует действительности. Дальнейшая проверка также показала, что "фрагмент беседы" Миттала с журналистами существует только в виде постов в соцсетях. Никаких интервью по поводу трагедии на шахте им. Костенко индийский бизнесмен не давал.

Ранее в Казнете появился еще один фейк, связанный с "АрселорМиттал Темиртау". В сообщении, которое распространили в WhatsApp, утверждалось, что после передачи АМТ Казахстану предприятие переименуют в Kemel Temirtau. На самом деле это не так.

О том, грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, читайте здесь.

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