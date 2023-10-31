Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко

Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 31 октября ответил на вопрос, понесет ли индийский бизнесмен и главный инвестор АМТ Лакшми Миттал ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что компания уже понесла достаточно большие потери из-за трагедии.

"На котировках в понедельник капитализация (общая стоимость всех акций. – Прим. ред.) компании упала на 5,5%. Она снизилась с 21 млрд до 20 млрд долларов, то есть "Арселор" потерял уже как минимум миллиард долларов на фоне того, что сейчас происходит. Это связано в первую очередь с трагедией в Казахстане. Поэтому если мы говорим о том, что инвестор должен нести ответственность, то экономическая ответственность уже началась".Канат Шарлапаев

Об уголовном преследовании в отношении индийского бизнесмена речи пока не идет.

"Я считаю, что мы должны исходить из законодательства РК и из международного права. И в данном случае я уверен, что у нас есть компетентные органы, которые с этим вопросом будут разбираться и вести соответствующее расследование, которое доведут до результатов в соответствии с законодательством РК".Канат Шарлапаев

31 октября завершилась сделка по передаче предприятия государству. После выхода индийского бизнесмена из состава акционеров предприятия Казахстан не сможет использовать старое название АМТ.

"АрселорМиттал Темиртау" решили передать государству после трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области, которая произошла в ночь на 28 октября. В шахте, где находились 252 человека, взорвался газ. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ нашли останки, которые предположительно принадлежат последнему, 46-му погибшему.

Читайте также

Почему коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы
Почему коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы
Шарлапаев: Условия труда и зарплаты на предприятиях АМТ останутся прежними
Шарлапаев о смене инвестора АМТ: Зарплаты и условия труда останутся прежними
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Жадра Жулмухаметова
АрселорМиттал Казахстан ЧП на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления