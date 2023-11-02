Как преобразится парк Ганди в Алматы и когда решат вопрос с водоснабжением в Алмалинском районе

Аким Алматы Ерболат Досаев 2 ноября поехал с рабочим объездом в Алмалинский район. Глава мегаполиса проверил насосную станцию и ремонт в парке имени Ганди, а также пообщался с жителями, передает корреспондент Zakon.kz.

Первоочередно Ерболат Досаев проверил ремонтные работы на насосной станции в квадрате улиц Толе би – Ауэзова – Айтеке би – Айтиева.

Жители близрасположенных домов регулярно жаловались на перебои с водой. Как оказалось, насосную станцию построили 40 лет назад, только за 2023 год на объекте было 15 аварий.

Фото: акимат Алматы

Как рассказал аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, ремонтные работы на насосной станции не проводились с 1997 года. В 2018 году объект признали бесхозным и передали на баланс Управления энергетики и водоснабжения. Из-за неудовлетворительного состояния насосную станцию не могли передать "Алматы Су" для обслуживания.

Ремонт начали в 2023 году по поручению акима.

"На сегодняшний день завершен демонтаж старого оборудования и кровли, проведена гидроизоляция крыши и фундамента, сделано наружное утепление и обшивка фасада. Во время аварийно-восстановительных работ водоснабжение не прерывалось", – заверил Айдар Жакибаев.

На объекте все еще продолжаются работы по монтажу оборудования, энергоснабжению и благоустройству. Завершить реконструкцию планируют 15 декабря.

Фото: акимат Алматы

Местным жителям также удалось задать интересующие вопросы на встрече с акимом.

Пенсионерка попросила акима установить пешеходный переход и светофор у дома на пересечении улиц Айтеке би – Нурмакова. Она рассказала, что рядом детский сад и с детьми переходить дорогу небезопасно.

Фото: Zakon.kz

Аким Алмалинского района ответил, что ранее этот вопрос поднимался, но в Управлении административной полиции не разрешили это сделать.

"Давайте сделаем пешеходный переход. Я дам поручение, чтобы департамент полиции не возражал. Единственное, не успеем в этом году, нам нужно ПСД. Если мы сейчас просто поставим знак, вы потом скажете, что машины не останавливаются. Лучше мы сделаем как положено и все смогут переходить дорогу", – добавил Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Аким также посетил парк имени Ганди, где сейчас полным ходом идет ремонт.

С инициативой наладить освещение, восстановить дорожное покрытие и привести в порядок детские площадки выступили жители близлежащих домов в квадрате улиц Жамбыла – Жарокова – Шевченко – Гагарина. Для них парк имени Ганди – главное место для досуга и отдыха.

Фото: Zakon.kz

Предложения по обновлению игровых, workout-площадок, зон отдыха, беговых дорожек в парке активно поддержали горожане по проекту "Бюджет народного участия".

Мы полностью обновили центральный круг возле памятника. Выложили хорошую брусчатку, которая не будет проседать. Заменили беседки, теперь они модульные и с освещением. Обновляем уличную мебель, плюс дополнительно меняем освещение", – сказал аким Алмалинского района.

Фото: акимат Алматы

В парке уже установили 17 пергол с качелями, три шахматных стола, пять питьевых фонтанов. Также, по словам районного акима, для удобства жителей зону для выгула собак расширили и разделили - для больших и маленьких.

Фото: Zakon.kz

Все ремонтные работы обещают завершить 15 ноября.

Фото: акимат Алматы

Однако по достоинству оценить ремонт аким предложил жителям. Они похвалили работу, отметив, что сейчас в парке стало красиво и комфортно.

Фото: Zakon.kz

Один из малышей, не побоявшись, даже попросил акима о совместном фото, а после поблагодарил Ерболата Досаева за детскую площадку.

"Большое вам спасибо! Дети счастливее становятся, благодаря вам", – сказал мальчик.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев проверял объекты в Ауэзовском районе. Подробнее по ссылке.