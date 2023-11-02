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Нефрологи Казахстана бьют тревогу

Нефрологи Казахстана бьют тревогу Фото: pixabay
Нефрологи бьют тревогу. Больше 9 миллионов казахстанцев страдают хронической болезнью почек. Это около 10-12% населения страны, сообщает Zakon.kz.

По данным известного нефролога Абая Шепетова, сегодня на диализе 8 тысяч жителей Казахстана, а каждые десять лет эта цифра удваивается.

"Распространенность хронической болезни почек (ХБП) сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром. В последнее время его стали считают 5 болезнью "убийцей" среди хронических неинфекционных заболеваний".Абай Шепетов

Профессор отмечает, что пациенты с болезнью почек к нефрологам обращаются уже в 5D стадии, когда время упущено.

В продолжении Шепетов добавляет, что на сегодняшний день ХБП признана существенным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

"Нарушение функции почек и изменения сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязаны и выстраиваются по типу обратной связи. Почка может выступать как орган-мишень для действия большинства известных факторов сердечно-сосудистого риска, и в то же время активно вмешиваться в формирование системных метаболических и сосудистых патологических процессов, генерируя традиционные и нетрадиционные факторы риска, тем самым, замыкая сложный патогенетический круг".Абай Шепетов

Заведующий кафедрой нефрологии КазНМУ имени Асфендиярова уточняет, что не зря говорят, что почки "немой орган".

"Если вы находитесь в группе риска по поводу сахарного диабета, артериальной гипертензией и ожирением должны получать консультацию нефролога".Абай Шепетов

Как отмечает Шепетов, качество диализа с каждым годом улучшается, выживаемость на гемодиализе растет, а количество трансплантаций донорской почки все меньше и меньше.

"Это связано с отсутствием трупного донорства. Необходимо и пришло время развивать трупное донорство".Абай Шепетов

Также он отмечает, что информацией о количестве пациентов, не дождавшихся донорской почки, владеют гемодиализные центры и "Республиканский центр по координации трансплантации и ВМУ" (РЦКТВМУ).

"Доноры почечного трансплантата, живут и здравствуют с одной почкой столько, сколько прожил бы и с обеими почками. Конечно, надо придерживаться рекомендуемой диеты и физической нагрузки. После удаления одной почки функциональная нагрузка ложится на единственную почку, почка увеличивается в размерах, почечный кровоток усиливается на 30-50%, а после компенсируется".Абай Шепетов

В заключении Шепетов дает несколько советов казахстанцам, чтобы не стать пациентом нефролога.

"На сегодняшний день 70% больных на диализе, составляют больные с сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией. Просим строго выполнять рекомендации эндокринолога, кардиолога и нефролога".Абай Шепетов

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