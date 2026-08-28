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Общество

Ранил в шею и на свободе? В Алматы родные впавшей в кому женщины бьют тревогу

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 10:27 Фото: unsplash
Жительница Алматы получила тяжелое ранение ножом. Ее родные бьют тревогу, потому что, с их слов, подозреваемый на свободе, сообщает Zakon.kz.

Сестра пострадавшей Виктории – Евгения – опубликовала информацию в Instargam.

"Я никогда не думала, что мне придется писать подобное в социальных сетях и просить людей о помощи. Моя сестра – Тюняева Виктория Мунировна. Она стала жертвой жестокого нападения со стороны собственного супруга. Между ними был зарегистрирован официальный брак. В результате произошедшего моя сестра получила колотые ранения в области шеи. Сейчас она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи борются за ее жизнь. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, расследование проводится следственным отделом Турксибского района Алматы. И самое страшное – несмотря на состояние моей сестры, подозреваемый находится на свободе. Насколько нам известно, на данный момент его действия квалифицируются по статье 108-1 УК РК – умышленное причинение легкого вреда здоровью", – написала она.

Подключившиеся к делу общественники заявили, что в Управлении полиции не допускают ни сестру, ни их адвоката.

"Единственное, что известно: он на свободе, приходит в больницу и приносит памперсы. Несмотря на его опасность, он имеет доступ к Виктории. Сестра написала жалобы через eOtinish в Администрацию президента, МВД и в прокуратуру", – пишет общественница.

По ее данным, Виктория была ранена в ночь с воскресенья на понедельник. У нее перерезана трахея и яремная вена, провели две операции. МРТ показало обширную ишемию мозга.

27 августа Евгения сообщила, что им все-таки позвонили из полиции и дали номер следователя.

"Звоню, смеется ... приходите завтра или послезавтра", – описала она разговор со следователем.

Ее сестра, между тем, до сих пор без сознания, и прогнозов, по словам Евгении, нет.

В Департаменте полиции Алматы дело на момент публикации не прокомментировали.

21 августа сообщалось о том, что в Алматы мужчина надругался над собственной тещей. В том случае ее родные тоже требовали вмешательства прокуратуры.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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