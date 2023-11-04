Более 7 тысяч нарушений прав лиц с ограниченными возможностями выявили в Мангистауской области

Прокуратура Мангистауской области с начала года выявила более 7 тыс. фактор нарушения прав людей с ограниченными возможностями, в том числе конституционных, отдельные из которых носили системный характер, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры установили несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьми часовому графику, тогда как согласно закону должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни.



Более 3 тыс. лиц с инвалидностью в нарушение требований не были обеспечены гарантированным объемом товаров и услуг предусмотренных индивидуальным планом реабилитации.

Также более 100 объектов городской и социальной инфраструктуры не соответствовали требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью. Хозяев зданий привлекли к административным штрафам на сумму 7,5 млн тенге.

"Хуже всего, 100 лицам и так страдающим от болезней пришлось повторно пройти освидетельствование на инвалидность по вине медицинских работников ненадлежащим образом заполнивших заключения", - пишут в прокуратуре области.

Также с индивидуальных помощников и специалистов жестового языка удерживались денежные средства в размере 66 млн тенге.

Кроме того, права людей с ограниченными возможностями нарушались и в сфере предоставления инклюзивного образования.

По всем выявленным нарушениям прокуратура внесла акты надзора об их устранении и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.