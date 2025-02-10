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Общество

Права 350 педагогов нарушили в Костанайской области

Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель, учительница , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 02:40 Фото: freepik
Прокуратура Костанайской области выявила нарушения конституционных прав работников сферы образования, сообщает Zakon.kz.

Областная прокуратура обнаружила факты, когда работникам не выплачивали гарантированные компенсации при достижении пенсионного возраста и командировочные расходы.

В приказах об увольнении не указывалось о расторжении договора в связи с достижением пенсионного возраста, а отмечалось, что трудовой договор расторгнут по соглашению сторон либо по заявлению работника. Всего выявлено 350 работников, которым не выплачено более 38 миллионов тенге компенсации.

Также отделы образования не оплачивали командировочные расходы педагогам, прошедшим курсы повышения квалификации в рамках госзаказа. Установлено свыше 1,8 тысяч педагогов, чьи конституционные права были нарушены и им не выплачено свыше 185 млн тенге.

По актам надзора уже защищены права 405 учителей, которым произведены выплаты на сумму более 60 миллионов тенге. Остальным работникам выплаты будут произведены в ближайшее время.

Ранее стало известно, как изменится система образования в Казахстане в 2025 году.

Аксинья Титова
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