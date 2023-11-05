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Челлендж против кори запустили врачи столицы

Челлендж против кори запустили врачи столицы Фото: Wikimedia
Главные врачи клиник Астаны запустили челлендж с видео-обращением, где призывают вакцинировать детей от кори, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

Медики выступили с миссией призвать родителей вакцинировать детей против кори. В роликах врачи показывают, что каждый ребенок – свой и его здоровье важно и дорого.

В видео также принимают участие дошколята и школьники, которые поддерживают взрослых в их призыве. Все юные участники съемок прошли вакцинацию против кори и ревакцинировались в шесть лет, отмечают организаторы.

Ранее столичные власти объявили вакцинацию от кори для малышей Астаны, которая стартует 6 ноября. Решение начать массово прививать детей от опасного заболевания было принято после масштабного распространения заболевания в стране. Как сообщила заместитель вице-министра Дуйсекеновой Айжан Есмагамбетова, случаи заражения корью выявили во всех регионах страны.

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