#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

Национальный день домбры: в Астане 10 тысяч школьников запустили челлендж

оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:05 Фото: акимат Астаны
В честь Национального дня домбры, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, в Астане стартовал масштабный республиканский челлендж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В республиканском челлендже под названием "Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!", организованном Методическим центром Управления образования Астаны, активное участие приняли учителя музыки и школьники, внеся свой вклад в прославление национального искусства.

оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:05

Фото: акимат Астаны

По всей столице в челлендже приняли участие около 10 тысяч учеников. Под руководством учителей музыки они исполняли кюи в знаковых местах, на культурных объектах и в общественных пространствах Астаны. Главная цель инициативы – продемонстрировать публике таланты школьников, поддержать творчество друг друга и призвать сверстников из других регионов страны присоединиться к республиканскому челленджу.

оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:05

Фото: акимат Астаны

Таким образом, столичные школьники, чествуя национальное искусство, дали старт культурной эстафете, популяризирующей звучание домбры по всей республике.

оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:05

Фото: акимат Астаны

Одними из первых челлендж приняли организации образования городов Алматы, Шымкент, а также Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, активно включившись в дело продвижения национального искусства. Через благородное звучание домбры участники воспевают богатый культурный код нашего народа и широко пропагандируют национальные ценности.

оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:05

Фото: акимат Астаны

Эта инициатива дает мощный импульс преемственности поколений в национальном искусстве, росту интереса молодежи к домбре и широкой популяризации родной культуры. Особая активность педагогов и учащихся организаций образования способствует укреплению национального воспитания, формируя у подрастающего поколения патриотизм и уважение к духовным ценностям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
08:36, 07 июля 2024
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
Домбра, праздник
08:25, Сегодня
Национальный день домбры празднуют в Казахстане
Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов
15:28, 03 июля 2025
6 июля в Казахстане отметят День домбры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Покинувший &quot;Ордабасы&quot; Султаниязов присоединился к &quot;Иртышу&quot;
15:51, Сегодня
Покинувший "Ордабасы" Султаниязов присоединился к "Иртышу"
Инсайдер сообщил, что Клопп возглавит Германию после провала сборной на ЧМ ё
15:31, Сегодня
Инсайдер сообщил, что Клопп возглавит Германию после провала сборной на ЧМ
В Алматы состоялся концерт &quot;Домбыра – дастан&quot;, посвящённый Национальному дню домбры
15:13, Сегодня
В Алматы прошёл концерт "Домбыра – дастан", приуроченный Национальному дню домбры
&quot;Атырау&quot; официально объявил о переходе хорвата Франьо Прце
14:51, Сегодня
"Атырау" официально объявил о переходе хорвата Франьо Прце
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: