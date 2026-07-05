Национальный день домбры: в Астане 10 тысяч школьников запустили челлендж

В честь Национального дня домбры, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, в Астане стартовал масштабный республиканский челлендж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В республиканском челлендже под названием "Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!", организованном Методическим центром Управления образования Астаны, активное участие приняли учителя музыки и школьники, внеся свой вклад в прославление национального искусства.

Фото: акимат Астаны

По всей столице в челлендже приняли участие около 10 тысяч учеников. Под руководством учителей музыки они исполняли кюи в знаковых местах, на культурных объектах и в общественных пространствах Астаны. Главная цель инициативы – продемонстрировать публике таланты школьников, поддержать творчество друг друга и призвать сверстников из других регионов страны присоединиться к республиканскому челленджу.

Фото: акимат Астаны

Таким образом, столичные школьники, чествуя национальное искусство, дали старт культурной эстафете, популяризирующей звучание домбры по всей республике.

Фото: акимат Астаны

Одними из первых челлендж приняли организации образования городов Алматы, Шымкент, а также Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, активно включившись в дело продвижения национального искусства. Через благородное звучание домбры участники воспевают богатый культурный код нашего народа и широко пропагандируют национальные ценности.

Фото: акимат Астаны

Эта инициатива дает мощный импульс преемственности поколений в национальном искусстве, росту интереса молодежи к домбре и широкой популяризации родной культуры. Особая активность педагогов и учащихся организаций образования способствует укреплению национального воспитания, формируя у подрастающего поколения патриотизм и уважение к духовным ценностям.