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Фиктивные путевки в санатории выписывали работникам КТЖ в Карагандинской области

Фиктивные путевки в санатории выписывали работникам КТЖ в Карагандинской области Фото: rail-news.kz
Каждого третьего работника КТЖ, имевшего право отдохнуть в санатории, "лечили" только на бумаге. Транспортная прокуратура обнаружила, что в одном из отделений компании предоставляли неверную информацию об оздоровлении сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры 6 ноября, Карагандинская транспортная прокуратура проверила деятельность регионального отделения магистральной сети КТЖ. Ведомство анализировало, как в компании расходовали средства на оздоровление сотрудников.

По условиям коллективного договора с работниками АО "НК "КТЖ" должно либо выделять сотрудникам, которым необходимо оздоровление, путевки в санатории на льготных условиях, либо платить им материальную помощь в размере 60 МРП (207 тыс. тенге). Каждые три года железнодорожников должны отправлять в санатории за счет компании. Но проверка показала, что во многих случаях этого не делали.

Проверив отчеты КТЖ и информацию из санаториев, транспортная прокуратура выяснила, что в каждом третьем случае "лечившиеся" на курортах сотрудники компании никакого оздоровления не проходили. Ведомство выявило целую сотню фиктивных отчетов о санаторно-курортном лечении железнодорожников в Карагандинской области.

По этому факту начали досудебное расследование в связи с признаками мошенничества. Разбираться в деле будет полиция на транспорте.

Это не первый случай, когда в структурах КТЖ выявляют нарушения. В начале октября стало известно, что в нескольких филиалах компании незаконно начислили премии и выплаты 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге.

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