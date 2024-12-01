Жители Туркестанской области чуть не сгорели в санатории
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Туркестанской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в санатории, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС, в селе Коктерек Сарыагашского района в трехэтажном здании санатория, на 1-м этаже в встроенном банном помещении произошло загорание обшивки.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожарные потушили огонь на площади 6 кв.м. До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 22 человека.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска.
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