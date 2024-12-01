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Жители Туркестанской области чуть не сгорели в санатории

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 06:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Туркестанской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в санатории, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, в селе Коктерек Сарыагашского района в трехэтажном здании санатория, на 1-м этаже в встроенном банном помещении произошло загорание обшивки.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 06:42

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные потушили огонь на площади 6 кв.м. До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 22 человека.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска.

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