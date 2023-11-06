Музыка гор и степей: ремесленник из Кызылординской области воссоздал забытый казахский инструмент

Это настолько необычный предмет, что демонстрация его способностей во время выставки или ярмарки вызывает фурор у посетителей. Историю особенной вещи узнал корреспондент Zakon.kz.

Имя краеведа и ремесленника из аула имени Аскара Токмагамбетова Кызылординской области Жанибека Маханбета известно далеко за пределами региона. Автор нескольких книг по истории края, педагог, потомственный мастер резьбы по дереву, он часто удивляет своими работами или открытиями. Одна из таких работ – доныз кауак.



"Буквально "кабан-тыква" в переводе на русский, – рассказывает Маханбет. – Примерно 100-150 лет назад в наших присырдарьинских краях этот шумовой музыкальный инструмент еще широко применялся в быту, потом был утрачен, так как в нем отпала надобность. Я его воссоздал уже после краеведческих изысканий, по описаниям".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Доныз-кауак служил не для исполнения каких-либо благозвучных мелодий, вовсе нет. По сути дела, этот инструмент – обтянутый с одной стороны необработанной кожей конус, вырезанный из декоративной тыквы-долбянки. К коже, натянутой на тыкву, прикрепляется конский хвост. Похоже на небольшой барабан с хвостиком по центру. Носили люди доныз-кауак на ремешке на плече.

"И еще нужно было носить с собой мокрую тряпку. Если степному жителю нужно было пошуметь на тыкве, он доставал тряпку, заворачивал в нее конский хвост и с силой вел тряпкой вдоль хвоста. Если так сделать, получается такой противный звук, что хочется зажать уши. Даже животные в степи разбегались от этого звука". Жанибек Маханбет

Это и было целью применения доныз-кауака – отпугивание хищников. Раньше в низовьях Сырдарьи было много кабанов, они обитали повсюду в густых зарослях камыша или устраивали логова в тугайном лесу. Еще водились в изобилии в этих местах тигры, волки, рыси. А людям нужно было сажать плантации проса, пасти скот, охотиться на птицу и мелкую дичь. Чтобы отпугивать от себя крупных хищников, способных напасть на человека, они и использовали барабанчик с хвостом из тыквы-долбянки.

"Конечно, у людей сейчас нет надобности в доныз-кауаке. Но я считаю, что ни один предмет казахского быта не должен быть утерян для истории и культуры. И создал этот шумовой музыкальный инструмент именно для того, чтобы сохранить его". Жанибек Маханбет

А вот предметы быта из дерева, шкафчики, посуду, шкатулки, сундучки, что делает мастер, применяет в быту и его семья, и заказчики изделий.

"Это наша культура. Используя дома предметы ремесленного искусства, мы передаем новым поколениям особый культурный пласт". Жанибек Маханбет

Что интересно, именно в Приаралье мастера старинных ремесел охотно делают игрушки, такие же, что бытовали в казахских семьях раньше, сотни лет назад. На выставках ремесленного искусства довелось видеть казахские национальные игрушки из дерева, кожи, шерсти, ткани, войлока. Все это сохранилось в народе и снова популярно благодаря народным мастерам.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"В последнее время в Кызылординской области появились и специализированные магазины, где можно купить изделия местных мастеров, что очень радует. Я в одном таком магазине купила для себя замечательный макет кобыза из дерева, повезу родственникам, живущим в Европе, как сувенир. И для внучек приобрела небольшой асатаяк, яркие войлочные мячики и кукольную колыбель-бесик", – рассказывает пенсионерка Асель Галымова.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Кстати, настоящий асатаяк – это один из древнейших музыкальных инструментов, который использовали еще во времена шаманизма в ходе обрядов. Выглядит он просто – струганая дощечка с удобной ручкой, к дощечке прикреплены колокольчики или монеты, Асатаяк трясут, извлекая из него звук.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"А игрушечный асатаяк бабушки покупают своим маленьким внукам, опять же, с ритуальной целью, – рассказывает Асель Галымова. – Считается, что когда ребенок гремит асатаяком, как погремушкой, он отпугивает от дома, от себя, от родных злых духов".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Довелось на выставке ремесел в Кызылорде увидеть, какие замечательные игрушки создает мастер по дереву и рогу из Аральска Альнур Жаркынбаев – фигурки птиц, зверей.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Я, кроме того, что потомственный ремесленник, еще и учитель, преподаю технологию труда, – рассказал тогда Альнур Жаркынбаев. – И мне интересно работать как с детьми, так и для детей".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Удивляют и игрушки для мальчиков – копье, доспехи – мастера по металлу из Казалинска Толганбека Оралова, которые он вместе со своими коллегами по ремесленному цеху выставляет на выставках и ярмарках.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

И, конечно же, много кукол изготавливают на юге Казахстана женщины-ремесленницы, ведь испокон веков игра и игрушки воспитывают маленького человека и развивают его.