Музыка нас связала: двое россиян научились играть на домбре и выучили казахский язык

Дуэт "May" быстро завоевал любовь казахстанцев. Всего за год пребывания в Казахстане россияне заговорили на государственном языке, научились играть на домбре и не скрывают восхищения от окружающей красоты. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с музыкантами и узнал, как они стали алматинцами.

Россияне из Челябинска. Там они познакомились и вместе учились в музыкальном училище. Гитаристу Ивану Жукову 26 лет, а скрипачу Семену Хасен – 28.

"Я с семи лет занимаюсь музыкой. Сначала музыкальная школа, потом училище и вуз. Занимался профессионально футболом, но музыка победила и стала основной профессией. С Семеном познакомились в 2014 году. Он частенько выходил на улицы, играл и зарабатывал на карманные расходы. Я составлял ему компанию. Нас стали звать выступать в ресторанах. Так и репертуар пополнился. Через три года мы начали путешествовать по городам России, а в 2018 году отправились в китайский город Гонконг, где также играли на улицах. Тогда нас заметил продюсер и мы стали называться дуэт "May". Гитарист Иван Жуков

Ровно год назад судьба забросила дуэт в Алматы. Сюда они приехали к родственникам. Планировали погостить несколько недель, а получилось, что задержались.

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А все началось с того, что музыканты вышли на улицы города и решили сыграть. Тогда цели заработать не было. Просто хотелось поднять настроение окружающим. С первых ноток люди не смогли пройти мимо веселых талантов и знакомых мелодий. Подарили им свои улыбки и принялись снимать на видео.

"Нас затянуло. Здесь очень отзывчивые и добрые люди, еще и талантливые. Быстро угадывают мелодии, подпевают нам. Было удивительно и приятно, когда нам стали приносить горячий чай, булочки, воду, хотя мы не просили об этом. Эта душевная теплота, гостеприимство очень понравились. А еще и цепляют невероятная красота природы, где можно снять крутые ролики и отдохнуть от души". Скрипач Семен Хасен

Дуэт быстро прославился в сети. Их чаще стали узнавать на улице. Все благодаря креативному подходу. Музыканты не только бесплатно поют, иногда предлагают встречным угадать мелодию за денежное поощрение.

Самое поразительное то, что россияне за буквально короткий срок заговорили на казахском языке. Еще Иван научился играть на домбре, а Семен планирует освоить кобыз. В этом гостям помогают не только интернет, но и местные друзья.

"Все как-то само происходит. Мы разогнали этот локомотив, и он идет. Контент мы начали снимать в Казахстане. Хочется пробовать что-то новое. Чтобы общаться с народом и делать с ними проекты. Мы учим казахский язык. Я здесь хожу на футбол, там у меня есть казахоязычные друзья, они помогают с фразами. Есть сложные буквы, которые не произносятся, но я стараюсь. А на домбре научился играть, смотря ролики на YouTube. У домбры 3 и 4 струны схожи с гитарой, поэтому научиться играть на ней особого труда не составило. В дальнейшем хотим сделать коллаборацию: я на домбре, а Семен на кобызе". Гитарист Иван Жуков

Молодых людей стали приглашать на тои. Ежедневно у них бывает по несколько выступлений. Самое интересное на казахских свадьбах, как заметили россияне, это богатый дастархан. А из минусов: вечно опаздывающие гости и долгие тосты.

"Нам очень нравится казахская кухня, особенно казы и бешбармак. Как казахи следят за собой? Ведь полных людей мало, а еда особо калорийная. Мы вот постоянно набираем пару килограммов. А еще поначалу было непривычно, что приходишь на той, а там 250 человек. Нам это объяснили тем, что у казахов много родственников. И они очень сильно задерживают начало мероприятия. Если, допустим, договорились на 20.00, а все начнется через 1,5 часа. Поэтому мы решили отказаться от выступлений на самих тоях, а просто встречать гостей игрой на инструментах". Гитарист Иван Жуков

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Сейчас в планах у ребят объездить все города Казахстана. И как можно больше подарить местным жителям тепла и хорошей музыки.