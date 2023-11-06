Акима-матерщинника оштрафовали в Костанайской области

Административный суд в Костанайской области оштрафовал акима сельского округа за мелкое хулиганство. Глава села нецензурно выражался, когда пытался купить алкоголь ночью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 6 ноября, поздним вечером 18 октября аким Новоильиновского сельского округа явился в один из районных магазинов. Он грубо себя вел и нецензурно выражался, требуя продать ему спиртное в ночное время.

"Действия государственного служащего запечатлели камеры видеонаблюдения магазина. Видеозапись позже попала в соцсети", – пояснили в пресс-службе ДП.

За нецензурную брань в общественном месте полиция возбудила в отношении акима административное производство по ст. 434 КОАП РК (мелкое хулиганство). 6 ноября административный суд района им. Беимбета Майлина признал акима виновным и назначил ему штраф в 20 МРП (69 тыс. тенге).

Ранее в Восточно-Казахстанской области пьяный сельский аким устроил ДТП и попал под арест.