Антикор наказал двух сельских акимов в Алматинской области

Акимы Узынагашского и Матибулакского сельских округов приняли на работу специалистов без предоставления деклараций об активах и обязательствах. За это чиновников оштрафовали на 172 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в антикоррупционной службе по Алматинской области, мониторинг помог выявить чиновников, которые нарушили Административный кодекс РК.

Оказалось, что акимы Узынагашского и Матибулакского сельских округов Жамбылского района Бакыт Бейсенбеков и Темирхан Мукеев приняли на работу специалистов без предоставления деклараций об активах и обязательствах. Это является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК.

"В отношении данных лиц составили административные протоколы. Оба признали вину в полном объеме". Антикоррупционная служба по Алматинской области

Акимов оштрафовали на 172 тысячи тенге.

21 сентября 2023 года стало известно, что заместителя акима Актау оштрафовали за незаконный бизнес. Оказалось, что чиновник работал не только на госслужбе, но и занимался предпринимательством. За это его оштрафовали на полмиллиона тенге.