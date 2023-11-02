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Пьяный аким устроил ДТП и попал под арест в ВКО

Пьяный аким устроил ДТП и попал под арест в ВКО Фото: pexels
Суд в Восточно-Казахстанской области вынес решение по делу в отношении сельского акима, который пьяным сел за руль и устроил ДПТ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Yk-news.kz 2 ноября, происшествие случилось еще 1 октября в Алтае. Аким одного из сельских округов района Алтай на служебном автомобиле Chevrolet Niva врезался в ВАЗ-21099, припаркованный во дворе.

Чиновник признал вину в ДТП и сознался, что в момент инцидента был нетрезв. Медицинское освидетельствование подтвердило, что аким сел за руль в состоянии "опьянения легкой степени".

Суд назначил чиновнику 20 суток административного ареста. Акима также на семь лет лишили водительских прав. Глава сельского округа еще может подать апелляцию на судебное постановление.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель и женщина-таксист столкнулись в жутком ДТП в Алматы.

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