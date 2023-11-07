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"Разборки" хищных птиц попали в кадр алматинского фотографа

"Разборки" хищных птиц попали в кадр алматинского фотографа Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко на странице в Instagram заявил, что давно не показывал подписчикам дикую природу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"А поделиться есть чем", – отметил он 7 ноября 2023 года.

Профессионал добавил, что сфотографировал редкий момент – драку бородача и степного орла. Снимки были сделаны в горах Джунгарского Алатау.

"Бородач – одна из крупнейших птиц Казахстана, размах крыльев более трех метров. Назван так из-за характерной бородки под клювом. На фотографиях ее хорошо видно. У этой огромной птицы есть еще одно название – ягнятник. Из-за того, что она утаскивает овец у пастухов. Хотя это больше похоже на вымысел. Вероятнее, что бородач не убивает живых овец, а питается падалью".Дмитрий Доценко

Степной орел тоже не маленький хищник, но все же уступает в размерах бородачу.

"Что они не поделили, я так и не понял. Скорее всего драка была за добычу или кто-то залетел на чужую территорию. В общем, спасибо птичкам за представление". Дмитрий Доценко

5 ноября 2023 года Доценко сделал подборку фотографий с городскими видами в последний месяц осени.

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