Алматинский "океан": фотограф показал удивительную серию кадров
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками новыми красивыми фотографиями Алматы, сообщает Zakon.kz.
На странице в Instagram за 21 ноября 2023 года он уточнил, что поднялся в предгорья и оказался на берегу Алматинского океана.
"Низкая облачность окутала город, и с высоты это смотрится очень сюрреалистично. Пока фотографировал, обратил внимание, что проезжающие люди останавливались и также любовались этой красотой, снимали на телефоны".Дмитрий Доценко
"Это так классно, когда человек замечает красоту вокруг", – заключил фотограф.
- Грандиозно! Как-будто маяк в море. Туман всегда мистика, создает иллюзию волшебства, город в пучине.
- Очень красиво, как-будто облака разделяют земную и небесную жизнь.
- Как же невероятно красиво! Захватывающая гладь океана! Бесконечное с захватом горизонта! Великолепие природы только видеть, не описать...
- Прекрасные фото. А там, где собор – просто бомба! Красиво! – отметили восхищенные пользователи Сети.
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