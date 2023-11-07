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Заражал ВИЧ своих подруг: житель Темиртау подал на апелляцию

Заражал ВИЧ своих подруг: житель Темиртау подал на апелляцию Фото: zakon.kz
Карагандинский областной суд оставил в силе приговор Темиртауского горсуда в отношении мужчины, заразившего женщин ВИЧ-инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Карагандинский областной суд, в апелляционной жалобе осужденный, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просил его изменить, смягчить назначенное наказание. 

"Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного по ст. 118ч.3 УК. Наказание осужденному судом назначено в пределах санкции статьи  118ч.3 УК, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности". Карагандинский областной суд 

2 октября сообщалось, что судом первой инстанции признал жителя Темиртау в том, что он он намеренно заражал ВИЧ своих подруг. Его приговорили  к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 


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