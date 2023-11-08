Токаев с Ломтадзе "придумали" новый проект для казахстанцев

Мошенники продолжают распространять в соцсетях рекламу от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На этот раз речь идет о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от двух миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что использована фальшивая озвучка.

"На самом деле фрагмент выступления президента взят из записи его Послания народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года. Ни о каком новом совместном с банком финансовом проекте он не говорит. Полная запись выступления доступна в Сети", – сказано в публикации.

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Михаил Ломтадзе также не имеет отношения к распространяемому сообщению. Авторы использовали его обращение к клиентам, размещенное на официальном YouTube-канале.

Кроме того, на видео указан логотип, который свидетельствует о том, что это реклама мошеннического брокерского проекта под названием Kaspi Profit, который использует известные компании и имена, чтобы обманывать пользователей.

В заключении подчеркнуто, что это созданный мошенниками фейк. Такие ролики начали распространяться в Сети больше года назад и были официально опровергнуты на страницах компании в социальных сетях.

О том, что кибермошенники использовали ИИ для видео с Токаевым сообщалось еще 19 октября 2023 года. Тогда Stopfake.kz проверил этот ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установил, что видео сгенерировано нейросетью.