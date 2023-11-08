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Макеты из мусора создает ученик в Туркестанской области

Макеты из мусора создает ученик в Туркестанской области Фото: скриншот видео
В Туркестанской области восьмиклассник Калдар Мейрамбек необычным способом утилизирует бытовые отходы, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, мальчик с детства любил создавать своими руками архитектурные ансамбли и макеты городских зданий. В его коллекции городские кварталы, исторические мавзолеи и детальная планировка сел. Свои макеты он создает из бытовых отходов, тщательно отбирая их перед отправкой на свалку.

"Техникой склеивания и сборки макетов, я увлекся в 6 классе. Мне не составило труда представить планировку зданий в моем воображении, а потом склеить каждую деталь с особым вниманием. Для своих изделий использовал картон, бумагу, добавлял краску. Когда я занимаюсь любимым делом, в процессе работы ко мне приходят вдохновение и новые идеи", — рассказал Мейрамбек Калдар.


Заметив склонность Мейрамбека к архитектурному творчеству, его классный руководитель стал советами направлять творческие усилия школьника. Учитель давал задания и подсказывал, как лучше составить макет.

"У нас в школе много талантливых учеников, но на их фоне Мейрамбек выделяется своим способностями. Он все схватывает налету. Все у него упорядочено, он ничего не упускает из виду. И в школе у него высокая успеваемость" – рассказал учитель общеобразовательной школы №10 "Игілік"Нурлыбек Лесбаев.

 В будущем школьник мечтает освоить специальность архитектора. 

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