Правительственная комиссия создана после смертельного пожара в Туркестанской области
В связи с пожаром в Туркестанской области по поручению президента создана правительственная комиссия, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе правительства сообщили, что в состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.
"Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения", – сказано в сообщении.
Работа комиссии находится на особом контроле.
Утром 18 ноября в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме было две семьи.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.
