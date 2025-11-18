#АЭС в Казахстане
Общество

Правительственная комиссия создана после смертельного пожара в Туркестанской области

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В связи с пожаром в Туркестанской области по поручению президента создана правительственная комиссия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства сообщили, что в состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.

"Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения", – сказано в сообщении.

Работа комиссии находится на особом контроле.

Утром 18 ноября в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме было две семьи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
