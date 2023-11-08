Борьбу с буллингом хотят усилить в школах Казахстана

Педагогам-психологам, которые должны формировать у казахстанских школьников позитивное мышление и бороться с буллингом, хотят снизить рабочую нагрузку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 8 ноября в пресс-службе Министерства просвещения РК, сейчас ведомство рассматривает вопрос о снижении нагрузки на школьных психологов. По словам председателя Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, в министерстве планируют распределить нагрузку таким образом, чтобы на одного специалиста приходились 500 школьников.

В министерстве отметили, что службы психологической поддержки собираются усилить в рамках комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, который приняли в августе. Бороться с буллингом и предотвращать самоубийства подростков помогут школьные психологи.

"Для более эффективной работы специалистов приняли Правила психологической службы в организациях образования. Сократили перечень обязательных документов, в восьми регионах создали Центры психологической поддержки. Также функционирует "Цифровой кабинет". Закреплены часы работы и организованы обучающие курсы для педагогов-психологов. В этом году курсы повышения квалификации прошли около 4,5 тысячи педагогов-психологов. Эти меры позволят не только снизить негативные явления в детской среде, но и сформировать позитивное мышление". Насымжан Оспанова

В министерстве также обновляют образовательные программы и увеличивают число психологов в образовательных учреждениях. Во всех регионах откроют Центры психологической службы.

По данным Министерства просвещения, сейчас в стране всего около 8 тысяч педагогов-психологов, тогда как учащихся – почти 4 млн человек.

О том, насколько важную проблему в Казахстане представляет собой буллинг, читайте здесь.