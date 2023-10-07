Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Касым-Жомарт Токаев принял участие 7 октября 2023 года в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии приняли участие также Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческое событие поднимает на новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.

"Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.

"Через территорию Казахстана проходит более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", – сообщил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в продвижение важнейшего транснационального проекта, а также выразил признательность за всемерную поддержку Шавкату Мирзиёеву.

Лидер Казахстана в своем выступлении особо отметил профессиональную и ответственную совместную работу казахстанских, российских и узбекских специалистов газовой отрасли.

В ходе мероприятия также выступили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".





Фото: akorda.kz

Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.

Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

О торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан сообщил 6 октября президент России Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.

Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре 2022 года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. О том, насколько этот проект экономически выгоден нашей стране, читайте здесь.