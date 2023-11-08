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В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков

попытка суицида Фото: pixabay
В столичном маслихате озвучили актуальную статистику по суицидам среди несовершеннолетних. Чиновники говорят о росте попыток самоубийства среди детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава столичного Управления здравоохранения Алия Рустемова сообщила, что за последние пять лет в Астане зарегистрировано 429 случаев суицидальных попыток среди несовершеннолетних.

"По итогам девяти месяцев 2023 года в Астане зарегистрировано 83 случая суицидальной активности среди несовершеннолетних, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них 75 – незавершенные попытки, 8 закончились летальным исходом. Из них в возрасте 15-17 лет – три случая", – сказала она.

Глава ведомства привела данные по анализу незавершенных суицидальных попыток.

"По половой принадлежности на первом месте девочки, или 81,3%, по возрасту на первом месте категория 15-17 лет – 52 случая, или 69,4%, по социальному статусу на первом месте учащиеся школ – 58,7%, студенты вузов и колледжей – 40%, неорганизованные – 0,3%. Среди способов на первом месте медикаментозное отравление. Среди причин на первом месте конфликт в семье, конфликт со сверстниками или друзьями", – добавила Алия Рустемова. 

Глава столичного управления образования Касымхан Сенгазыев указал в качестве причины и психические расстройства, в том числе депрессия, шизофрения и расстройство личности.

"У нас паспортизация школ есть, мы знаем, у учащихся каких школ, с какой периодичностью происходят попытки суицида. Анализируем – очень много приезжих детей. Адаптационный период тяжело им дается при смене места жительства", – добавил он.  

Власти указали на возможность обратиться в молодежные центры здоровья при поликлиниках города. 

Опровергли они и опасения родителей о том, что детей, которые обращаются к ним, ставят на учет, что в будущем может привести, якобы, к проблемам при поступлении в вузы и трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау. Происшествие случилось 10 октября 2023 года в одном из спальных районов.

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