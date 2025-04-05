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Общество

Как работает аэропорт Алматы после резко ухудшившейся погоды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 5 апреля 2025 года, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшились погодные условия. Помешали ли сильный ветер и ливень работе аэропорта, узнал корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что сегодня после 12:00 в южной столице поднялся сильный ветер, после которого начался ливень.

"Аэропорт работает в штатном режиме", – заявили в пресс-службе воздушной гавани Алматы в субботу.

4 апреля 2025 года жители Алматы смогли согреться в лучах весеннего солнца, фиксируя плюсовую температуру в 22 градуса. Но в ДЧС города предупредили, что 5 апреля горожан ждет резкое изменение погоды – гроза и сильный ветер.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:06
Когда в Алматы установится теплая погода без осадков, рассказали синоптики

О том, какой будет погода по Алматы с 5 по 7 апреля, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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