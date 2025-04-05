Как работает аэропорт Алматы после резко ухудшившейся погоды

В Алматы 5 апреля 2025 года, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшились погодные условия. Помешали ли сильный ветер и ливень работе аэропорта, узнал корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что сегодня после 12:00 в южной столице поднялся сильный ветер, после которого начался ливень.

"Аэропорт работает в штатном режиме", – заявили в пресс-службе воздушной гавани Алматы в субботу.

4 апреля 2025 года жители Алматы смогли согреться в лучах весеннего солнца, фиксируя плюсовую температуру в 22 градуса. Но в ДЧС города предупредили, что 5 апреля горожан ждет резкое изменение погоды – гроза и сильный ветер.

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О том, какой будет погода по Алматы с 5 по 7 апреля, можете узнать по ссылке.