Дело Бишимбаева. Как экс-министр вышел на свободу и в чем его подозревают

Осужденный за коррупцию бывший высокопоставленный чиновник Казахстана был задержан 9 ноября полицией Астаны, сообщает Zakоn.kz.

Главное по задержанию Куандыка Бишимбаева:

9 ноября авторы казахстанских Telegram-каналов сообщили о задержании Куандыка Бишимбаева. Якобы экс-чиновник до смерти избил жену в столичном ресторане Bau.

В полиции распространили пресс-релиз, где правоохранители подтвердили факт гибели женщины в результате побоев, однако отказались раскрывать имя задержанного.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 9 ноября в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили труп женщины 1992 года рождения.

Чем известен Куандык Бишимбаев

Родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Куандык Бишимбаев – один из самых известных болашакеров, сумевших построить по началу блестящую карьеру. В 29 лет он стал помощником первого президента Республики Казахстан.





С 16 марта 2010—2011 — заместитель Министра торговли и экономического развития РК.

С мая 2011 года по май 2013 года заместитель председателя правления фонда "Самрук-Казына".

С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года Председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек".

С 6 мая по 28 декабря 2016 года — Министр национальной экономики Республики Казахстан.

Стремительный карьерный взлет Бишимбаева считался образцовым, пока министр не угодил в коррупционный скандал.

Фото: Informburo.kz

В 2016 году его отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

11 января 2017 года стало известно о задержании бывшегоминистра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток.

"Всю свою карьеру я стремился результативно и честно служить Казахстану и Президенту нашей страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я остаюсь глубоко преданным человеком интересам нашей республики и политике главы государства, которому я глубоко признателен и благодарен. Лучшей наградой для себя я считаю доверие президента. Всеми моими успехами я обязан главе государства – учебой по стипендии Болашак, достижениями в профессиональной деятельности. Поэтому потерять доверие главы государства и оказаться на скамье подсудимых – очень большая личная боль", – говорил Бишимбаев, выступая в суде.

Материал по теме Прокуроры рассказали, как Бишимбаев стекольный завод «строил»

Он еще раз попросил прощения у Нурсултана Назарбаева и народа Казахстана. И обратил внимание, что главная его вина по эпизоду со стекольным заводом заключалась в излишней торопливости.

Материал по теме Брат Бишимбаева не смог объяснить происхождение 2 млн долларов на его счетах

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам заключения. Через девять месяцев он подал ходатайство о переводе в колонию-поселение, но суд удовлетворил ходатайство частично – в январе 2019 года экс-министра перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.

11 октября 2019 года Куандык Бишимбаев вышел на свободу. В пресс-службе КУИС МВД РК сообщили, что ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении было рассмотрено 25 сентября 2019 года Абайским районным судом Шымкента и было удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.

В ноябре 2022 года журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram опубликовал фото осужденного за коррупцию бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, разъезжавшего на Toyota Land Cruiser.