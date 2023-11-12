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Законодательство РК

По делу об убийстве жены Бишимбаева задержан еще один подозреваемый

расследование Фото: Instagram/aitym
Пресс-служба Департамента полиции города Астаны заявила о том, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.

"В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по ст. 432 "Укрывательство преступления" УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра". Также возбуждены уголовные дела по ст. 434 "Недонесение о преступлении" и ст. 119 ч. 3 "Оставление в опасности" УК РК". Пресс-служба Департамента полиции города Астаны


Расследование ведется Следственным управлением ДП города Астаны и находится на контроле руководства МВД РК.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены

Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева.

11 ноября полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

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