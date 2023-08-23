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Законодательство РК

Природоохранным инспекторам и лесникам вдвое повысят зарплату со 2 сентября

природоохранным инспекторам и егерям вдвое повысили зарплату Фото: Zakon.kz
Приказом Минэкологии внесены дополнения в Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение, что за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.  


Приказ вводится в действие со 2 сентября 2023 года.

Ранее мы сообщили о повышении зарплаты воспитателям и сотрудникам детских садов. Соответствующие поправки внесло правительство в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета.

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