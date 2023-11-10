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Токаев подписал новый закон

Токаев подписал закон Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и ВОЗ об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", – говорится в сообщении Акорды.

Документ будет служить развитию и укреплению сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Ратификация закона призвана способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.

Текст закона публикуется в печати.

22 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус принял участие в глобальной конференции в Астане, посвященной теме первичной медико-санитарной помощи,где призвал всех казахстанцев отказаться от вредных привычек, не употреблять алкоголь и быть физически активными.

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ВОЗ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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