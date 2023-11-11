Когда решится проблема смога в Караганде, рассказал глава региона

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге 11 ноября рассказал, когда может решиться проблема смога в Караганде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что экологи назвали главной причиной смога в Караганде – плохой уголь. Они указали на то, что люди вынуждены покупать некачественный уголь и поинтересовались, как будет решаться эта проблема.

"Здесь и плохой уголь, дешевый уголь может быть, может быть, некоторые пользуются шламом – такие факты есть тоже. Это может быть локальные котельные частного бизнеса в старой части города", - заявил в ответ аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

По его словам, эта проблема будет решена по мере газификации старой части города.

"Сейчас идет активная газификация. Вы знаете, что мы порядка 300 млн тенге выделили на беспроцентный кредит для того, чтобы наши граждане могли получить его и в рассрочку подключиться к газу. Эта работа достаточно активно ведется и в Караганде и Темиртау", - резюмировал глава региона.

6 февраля 2023 года карагандинцев встревожил густой смог в городе. Одна из жительниц отметила, что никогда не видела такого плотного смога, хотя живет в шахтерской столице уже 50 лет.