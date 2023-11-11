Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда решится проблема смога в Караганде, рассказал глава региона

смог Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге 11 ноября рассказал, когда может решиться проблема смога в Караганде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что экологи назвали главной причиной смога в Караганде – плохой уголь. Они указали на то, что люди вынуждены покупать некачественный уголь и поинтересовались,  как будет решаться эта проблема.

"Здесь и плохой уголь, дешевый уголь может быть, может быть, некоторые пользуются шламом – такие факты есть тоже. Это может быть локальные котельные частного бизнеса в старой части города", - заявил в ответ аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

По его словам, эта проблема будет решена по мере газификации старой части города. 

"Сейчас идет активная газификация. Вы знаете, что мы порядка 300 млн тенге выделили на беспроцентный кредит для того, чтобы наши граждане могли получить его и в рассрочку подключиться к газу. Эта работа достаточно активно ведется и в Караганде и Темиртау", - резюмировал глава региона.

6 февраля 2023 года карагандинцев встревожил густой смог в городе. Одна из жительниц отметила, что никогда не видела такого плотного смога, хотя живет в шахтерской столице уже 50 лет.

Читайте также

Птенцы редких черных лебедей вылупились в зоопарке Шымкента
Птенцы редких черных лебедей вылупились в зоопарке Шымкента
Мадина Мамырханова
Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления