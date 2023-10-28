ЧП на шахте Костенко: количество погибших увеличилось
Фото: rawpixel
В результате взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области погибли 11 человек. Об этом рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.
28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. Позднее количество погибших увеличилось до семи.
"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек. В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 9:00. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров... Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжелые дни".Ермаганбет Булекпаев
Аким региона уточнил, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
"С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги".Ермаганбет Булекпаев
По его словам, на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23.
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