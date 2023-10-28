ЧП на шахте Костенко: количество погибших увеличилось

В результате взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области погибли 11 человек. Об этом рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. Позднее количество погибших увеличилось до семи.

"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек. В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 9:00. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров... Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжелые дни". Ермаганбет Булекпаев

Аким региона уточнил, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

"С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги". Ермаганбет Булекпаев

По его словам, на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.