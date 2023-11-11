Птенцы редких черных лебедей вылупились в зоопарке Шымкента

Птенцы появились на свет у пары черных лебедей, проживающих в шымкентском зоопарке. Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, малыши вылупились здоровыми и чувствуют себя хорошо.

"Мы так долго ждали и наконец-то это свершилось – пару месяцев назад в нашем зоопарке вылупились 2 птенца черных лебедей. Наблюдать за ними невероятно захватывающе – это маленькие копии своих благородных родителей. Черный лебедь обитает повсеместно на территории Австралии и острове Тасмания". Пресс-служба зоопарка Шымкента

В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей.

"Основной цвет оперения черный с муаровым отливом, перья на краях крыльев слегка кудрявятся. Шея самая длинная среди всех лебедей, клюв ярко-красный с белым кольцом на конце. Питается он преимущественно водными растениями и их корневищами, а также растениями, растущими по берегам водоемов травой, листьями и молодыми побегами кустарников и деревьев". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Легенда о лебединой верности в полной мере отражает и взаимодействие в паре черных лебедей: пары у этих птиц складываются на всю жизнь.

"Самец и самка строят гнездо совместно, время насиживания они тоже разделяют друг с другом. Средняя продолжительность жизни – 10 лет". Пресс-служба зоопарка Шымкента

В сентябре 2023 года стало известно, что зоопарк Шымкента пополнился новыми экзотическими животными.