Птенцы редких черных лебедей вылупились в зоопарке Шымкента
Фото: pixabay
Птенцы появились на свет у пары черных лебедей, проживающих в шымкентском зоопарке. Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным специалистов, малыши вылупились здоровыми и чувствуют себя хорошо.
"Мы так долго ждали и наконец-то это свершилось – пару месяцев назад в нашем зоопарке вылупились 2 птенца черных лебедей. Наблюдать за ними невероятно захватывающе – это маленькие копии своих благородных родителей. Черный лебедь обитает повсеместно на территории Австралии и острове Тасмания".Пресс-служба зоопарка Шымкента
В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей.
"Основной цвет оперения черный с муаровым отливом, перья на краях крыльев слегка кудрявятся. Шея самая длинная среди всех лебедей, клюв ярко-красный с белым кольцом на конце. Питается он преимущественно водными растениями и их корневищами, а также растениями, растущими по берегам водоемов травой, листьями и молодыми побегами кустарников и деревьев".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Легенда о лебединой верности в полной мере отражает и взаимодействие в паре черных лебедей: пары у этих птиц складываются на всю жизнь.
"Самец и самка строят гнездо совместно, время насиживания они тоже разделяют друг с другом. Средняя продолжительность жизни – 10 лет".Пресс-служба зоопарка Шымкента
В сентябре 2023 года стало известно, что зоопарк Шымкента пополнился новыми экзотическими животными.
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