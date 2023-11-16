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В зоопарке Шымкента показали уток мандаринок

В зоопарке Шымкента показали уток мандаринок Фото: pixabay
16 ноября 2023 года на странице зоопарка Шымкента в Instagram были опубликованы фотографии и рассказ про необычных птиц – мандаринок, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что утка мандаринка – не просто утка.

Она интересна наблюдателям благодаря своему необычному оперению, поэтому мандаринку часто называют самой красивой из всех уток.

Интересные факты о мандаринках:

  • Хохолок на голове есть только у самцов. У самок он отсутствует, да и в целом оперение у них менее яркое.
  • Свое название эта утка получила благодаря необычайно яркой окраске оперения. В Китае мандаринами называли вельмож, всегда ярко и пышно одетых, отсюда и название.
  • Самцы мандаринки не крякают, а пищат, причем высокими и тонкими голосами.
  • Среди всех видов уток лишь мандаринки живут на деревьях, а не на суше или в прибрежных зарослях.
  • Мандаринки образуют пару на всю жизнь, являя собой настоящий образец верности.

11 ноября 2023 года в зоопарке Алматы рассказали про летучих собак (крыланов). В дикой природе нильские крыланы живут в тропиках Африки. Питаются нектаром цветов и соком сочных фруктов.

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Анастасия Московчук
Шымкент
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