В зоопарке Шымкента показали уток мандаринок
Фото: pixabay
16 ноября 2023 года на странице зоопарка Шымкента в Instagram были опубликованы фотографии и рассказ про необычных птиц – мандаринок, сообщает Zakon.kz.
Специалисты отметили, что утка мандаринка – не просто утка.
Она интересна наблюдателям благодаря своему необычному оперению, поэтому мандаринку часто называют самой красивой из всех уток.
Интересные факты о мандаринках:
- Хохолок на голове есть только у самцов. У самок он отсутствует, да и в целом оперение у них менее яркое.
- Свое название эта утка получила благодаря необычайно яркой окраске оперения. В Китае мандаринами называли вельмож, всегда ярко и пышно одетых, отсюда и название.
- Самцы мандаринки не крякают, а пищат, причем высокими и тонкими голосами.
- Среди всех видов уток лишь мандаринки живут на деревьях, а не на суше или в прибрежных зарослях.
- Мандаринки образуют пару на всю жизнь, являя собой настоящий образец верности.
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