В зоопарке Шымкента показали уток мандаринок

16 ноября 2023 года на странице зоопарка Шымкента в Instagram были опубликованы фотографии и рассказ про необычных птиц – мандаринок, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что утка мандаринка – не просто утка.

Она интересна наблюдателям благодаря своему необычному оперению, поэтому мандаринку часто называют самой красивой из всех уток.

Интересные факты о мандаринках:

Хохолок на голове есть только у самцов. У самок он отсутствует, да и в целом оперение у них менее яркое.

Свое название эта утка получила благодаря необычайно яркой окраске оперения. В Китае мандаринами называли вельмож, всегда ярко и пышно одетых, отсюда и название.

Самцы мандаринки не крякают, а пищат, причем высокими и тонкими голосами.

Среди всех видов уток лишь мандаринки живут на деревьях, а не на суше или в прибрежных зарослях.

Мандаринки образуют пару на всю жизнь, являя собой настоящий образец верности.

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