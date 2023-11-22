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Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Высокое содержание вредных примесей в воздухе прогнозируют синоптики на среду, 22 ноября, в Алматы, Риддере и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях жителей и гостей Алматы, Усть-Каменогорска и Риддера, которые ожидаются в среду, 22 ноября.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее специалисты Казгидромета составили прогноз погоды на три дня. Согласно данным синоптиков, жителей регионов Казахстана ожидают морозы до 13 градусов, метели и гололед.

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