Болат Назарбаев умер, шеф полиции Талдыкоргана задержан, самокатчики оштрафованы: главные события 13 ноября

Брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев умер на 71-м году жизни. Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании. В Алматы за два месяца оштрафовали более 6,7 тыс. самокатчиков. Главные события 13 ноября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 13 ноября принял главу Генпрокуратуры Берика Асылова и выслушал его доклад о работе надзорного ведомства. Генпрокурор рассказал главе государства о работе по возврату незаконно выведенных активов. По его словам, при возврате активов будут активно использовать технологии с применением искусственного интеллекта. Другими темами встречи стали:

сопровождение крупных инвестпроектов;

борьба с незаконным уголовным преследованием бизнесменов;

предотвращение пыток;

международное сотрудничество.

Умер Болат Назарбаев

Болат Назарбаев, младший брат первого президента РК Нурсултана Назарбаева, скончался 13 ноября на 71-м году жизни после продолжительной болезни. С начала ноября он находился в реанимации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата, но не будет присутствовать на похоронах.

Болат Назарбаев с 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ", в том же году был награжден орденом "Парасат".

Начальника УП Талдыкоргана подозревают в изнасиловании

13 ноября стало известно, что начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины. Его водворили в изолятор временного содержания. Идет досудебное расследование, назначены экспертизы.

Это не первый скандал, связанный с именем Марата Куштыбаева. Ранее его неоднократно обвиняли в том, что он в нецензурной форме критиковал работу подчиненных.

Приговор Максату Кожабаеву

Бывшего прокурора Шымкента, экс-заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максата Кожабаева осудили к пяти с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-прокурора также лишили госнаград и запретили ему занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Максата Кожабаева задержали в январе 2023 года по подозрению в коррупционном правонарушении.

Штрафы за летнюю резину...

Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября рассказала, когда автовладельцев начнут штрафовать за летние шины. По ее словам, до 1 декабря все автовладельцы должны подготовить машины к зиме. С 1 декабря по 1 марта водители должны обеспечить наличие зимней резины на своих авто, иначе им грозят штрафы в размере пяти МРП (17 250 тенге). За повторное нарушение в течение года двойной штраф – 10 МРП (34 500 тенге).

...и штрафы самокатчикам

Также на брифинге Салтанат Азирбек сообщила, что за два месяца полиция Алматы выявила более 6708 нарушений ПДД с участием водителей самокатов. Всех нарушителей оштрафовали. Чаще всего штрафы выписывали за то, что самокатами управляли несовершеннолетние, а также за езду без средств защиты по проезжей части и за нарушения правил проезда перекрестков.

Хищение на 2,1 млрд тенге

АФМ расследует дело о хищении более чем 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. По данным ведомства, руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, совершали формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков. Подозреваемых отправили под стражу.

Штраф на полмиллиарда

ТОО "Petrosun" в Алматы оштрафовали на 542 млн тенге за то, что компания необоснованно ограничивала реализацию бензина АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми у нее были действующие договоры. Организацию уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и привлекли к ответственности.

Нарушения при госзакупках

Акима Бородулихинского сельского округа в Абайской области оштрафовали на 5,4 млн тенге за многочисленные нарушения при госзакупках, выявленные прокуратурой. Чиновники заключили контракты на 270 млн тенге без торгов. Кроме того, в акимате выявили хищение бюджетных денег: оказалось, что власти сельского округа дважды заплатили разным подрядчикам за одну и ту же работу. Идет досудебное расследование.

Новые улицы в Астане

В Астане приняли совместное постановление акимата и решение маслихата о присвоении названий нескольким улицам столицы. В районе Есиль официально появилась улица Анадолы, названная в честь Турции, а в районе Нура – улица имени Шандора Петёфи, венгерского поэта. Лидеры Венгрии и Турции недавно посещали Астану в рамках саммита глав стран ОТГ (Организации тюркских государств).

Назначения

Арсен Жаканбаев возглавил Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации.

Даулет Мамеков назначен на должность генерального директора авиации МЧС "Казавиаспас".

Кадровые назначения провели в Министерстве транспорта:

Толеген Абдуллин назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог МТ РК;

Олжас Сапарбеков – на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК;

Алтай Али – на должность председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.



В мире

Казахстанцев начали эвакуировать из сектора Газа, где продолжается военный конфликт между боевиками движения ХАМАС и Израилем. На 13 ноября запланирована эвакуация первой группы из 44 человек, из них 40 – граждане РК. Эвакуацию будут проводить через пункт Рафах на границе с Египтом, сообщили в МИД РК.

В Индии идет операция по спасению 40 рабочих, которые оказались в ловушке под землей после обрушения туннеля в городе Уттаркаши. У замурованных в туннеле людей осталось мало воздуха и воды, им передают кислородные баллоны с поверхности. На полную расчистку завала уйдет еще как минимум день.

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Ватикан отстранил от служения католического епископа Тайлерской епархии в Техасе, который открыто выступил против послаблений Папы Франциска по отношению к ЛГБТ. Епископ Джозеф Стрикленд заявил, что не приемлет "злые и ложные идеи, проникшие в Церковь", после чего его решили сместить.

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Спорт

В Армении завершился 48-й чемпионат мира по самбо. В заключительный день соревнований казахстанская самбистка Арайлым Абенова в супертяжелом весе уверенно одолела спортсменку из России Жанар Кусанову со счетом 6:0 и принесла Казахстану историческое "золото".

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Позднее федерация официально подтвердила, что Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной РК против Сан-Марино и Словении.

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Знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси признали лучшим игроком сезона в составе "Интер Майами". В его активе 11 голов и восемь голевых передач за 14 игр в команде.