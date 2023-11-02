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Законодательство РК

В Минторговли ответили, имеет ли Болат Назарбаев отношение к рынку "Алтын Орда"

Казахстан Алматы рынок "Алтын орда" Болат Назарбаев Фото: Zakon.kz
На брифинге 2 ноября 2023 года министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, имеет ли Болат Назарбаев отношение к рынку "Алтын Орда" в Алматы и проходил ли он по делу о самоуправстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, проходил ли Болат Назарбаев по нарушениям на рынке "Алтын Орда" в качестве владельца, министр рассказал, что в документации по этому рынку такого человека нет.

"Вы знаете, по документации, которую мы видели, изучили, он не является владельцем, поэтому говорить о его персоне отдельно, его персонифицировать как-то я не могу – что Болат Назарбаев собственник, там его уши где-то торчат, юридически я не могу (сказать – Прим. ред.) Поэтому у нас есть лица, которые являются собственниками, – это ТОО. Они подписали дорожную карту, взяли на себя обязательства, с них и будем спрашивать. То есть это те, кто сегодня в регистре зарегистрирован и являются официальными собственниками". Арман Шаккалиев

При этом он подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы разбираются с теми, на ком этот рынок был зафиксирован юридически.

Ранее Генеральная прокуратура выявила более трехсот нарушений норм законодательства Казахстана в деятельности рынка "Алтын Орда".

В июне 2023 года был задержан замдиректора рынка "Алтын Орда". Позже аким Алматинской области Марат Султангазиев заявил, что не стал бы связывать арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки базара со стороны контролирующих органов.

Также в июне появилось видео, где группа неизвестных осуществляла охрану территории рынка. В полиции назвали эту деятельность незаконной. В связи с чем данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 389 ч. 3 УК РК "Самоуправство".

В августе на рынке снова разгорелся скандал: предприниматели пожаловались, что у них требовали крупные суммы за самые "проходные" места. Тем, кто не может заплатить, предлагали переместиться в подвал.

"Алтын Орда" включает в себя более 5 тыс. торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тыс. покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области.

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МТИ Алматы Казахстан Арман Шаккалиев
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